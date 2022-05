Agroalimentare, IV. Verrascina: Bene lavorare sulla qualità ma occorre produrre di più, garantendo il giusto reddito agli agricoltori

"Dobbiamo lavorare sulla qualità, ma dobbiamo produrre di più, per rispondere alla situazione attuale. Quello attuale può essere uno schiaffo che ci permette di reagire e disegnare l'Italia che verrà. Abbiamo risorse incredibili, ma dobbiamo essere più bravi a spenderle ed a progettare il futuro. L'agricoltura è strategica? Vogliamo riconoscergli questo ruolo? Gli aumenti di questo periodo hanno fatto chiudere molte aziende, ma sono stati causati anche dall'accampamento cinese di molte materie prime. Per dare ricchezza e posti di lavoro vanno da una parte date risorse in modo giusto, ma non basta. Bene recuperare i terreni set-aside, ma soprattutto bisogna convincere gli agricoltori a seminare, perché oggi non c'è redditività. Non possiamo produrre più in perdita, dobbiamo fare sistema".

Così Franco Verrascina, presidente Copagri, in occasione dell'incontro La geopolitica del cibo organizzato a Roma da Italia Viva.