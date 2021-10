Agroalimentare. Le congratulazioni dell’assessore regionale Alessio Mammi per la riconferma di Nicola Bertinelli alla vicepresidenza di Arepo

“Essere riusciti a mantenere un rappresentante del nostro territorio al vertice dell’associazione -prosegue Mammi - rappresenta un importantissimo risultato per la nostra Regione e il giusto riconoscimento per la sua leadership in campo produttivo a livello europeo. Insieme a Nicola, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, ci impegneremo per portare avanti con ancora maggiore determinazione le battaglie per la difesa e la valorizzazione dei prodotti di qualità che da sempre vedono Arepo come protagonista di primo piano con una funzione di stimolo nei confronti delle istituzioni europee. Un compito ancora più importante in questa fase in cui si va definendo il futuro della nuova Pac (Politica agricola comunitaria)”.

