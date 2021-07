Agroalimentare: Lega, Governo difenda Prosecco da italian sounding

“Prendiamo atto delle risposte del Ministro e chiediamo un impegno concreto all’esecutivo per sollecitare un confronto nelle opportune sedi europee al fine di mettere in atto ogni iniziativa volta a garantire la protezione della denominazione del marchio ‘Prosecco’ ed in generale delle denominazioni DOP e IGP. Serve contrastare in ogni modo il fenomeno falsificatorio dell’italian sounding, che danneggia l’intero settore agroalimentare italiano ed in questo caso colpisce un patrimonio mondiale dell’umanità quali sono le terre in cui nasce il nostro Prosecco. Occorre difendere le nostre eccellenze dagli attacchi dei paesi stranieri, per questo la Lega c’è e ci sarà sempre”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK