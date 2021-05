Agroalimentare: Lega, no a latte finto latte derivato, tutelare Made in Italy

“Chiediamo al Ministro dell’Agricoltura quali iniziative intenda adottare per promuovere il consumo di latte italiano sano e di qualità, in risposta alla commercializzazione del finto latte derivato da piselli trasformati. Per la Lega queste iniziative che guardano alla frontiera del ‘cibo sintetico’ rappresentano l’ennesimo tentativo di danneggiare le eccellenze del Made in Italy, già sotto attacco per via del sistema di etichettatura nutri-score e del latte sintetico oltre che della proposta di annacquare il vino togliendo l’alcool. Riteniamo quindi opportuno che venga definito quali azioni intende intraprendere l’esecutivo per difendere il nostro latte, alimento cardine della dieta mediterranea, e quali misure intenda attuare per il sostegno della produzione e della trasformazione, in relazione all’aumento dei costi relativi alla gestione delle stalle nonché alle problematiche che hanno investito tutta la filiera produttiva a causa della pandemia”.

