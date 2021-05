Agroalimentare, Lega: no al finto latte, ennesimo attacco a made in Italy. Necessarie misure a sostegno della produzione e della trasformazione del latte italiano

Unità di vedute anche sugli altri aspetti messi in luce dai senatori della Lega, come il contrasto al Nutriscore: “Il Ministero concorda con quanto da noi evidenziato in merito alla lotta che il nostro Governo deve condurre per contrastare il Nutriscore, sistema fuorviante per il consumatore che è divenuto il fulcro della strategia "Farm to Fork", il programma per un sistema alimentare europeo più sostenibile. Occorre invece arrivare ad un sistema comune di etichettatura chiara e trasparente e soprattutto non discriminatoria del Made in Italy”.

