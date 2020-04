AGROALIMENTARE (M5S): 30 MILIONI DI EURO PER LE FILIERE E PROCEDURE SEMPLIFICATE PER SOSTENERE SETTORI

"Per la filiera delle carni ovine, invece, sono destinati 3,5 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni per il 2021 finalizzati a concedere alle imprese agricole di allevamento di ovini un aiuto per ogni capo macellato e certificato IGP e un altro per ogni capo non IGP nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell’anno precedente a quello della domanda. Per le imprese di trasformazione del latte bufalino sono previsti due milioni di euro per il 2020, con aiuti per per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza disdette o sconti sul prezzo, ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato e utilizzato per la produzione di prodotti DOP. Attraverso un decreto sono state predisposte semplificazioni burocratiche anche per i settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, zootecnico e apistico. In questo modo, come ribadito dal sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe L’Abbate, garantiamo la necessaria flessibilità al mondo produttivo, sostenendo le imprese del settore agroalimentare del nostro Paese”.

“Procedure semplificate per supportare tutte le imprese che stanno affrontando questo difficile momento legato all’emergenza coronavirus. Nella Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il Fondo di competitività previsto dalla Legge di Bilancio 2020 per rafforzare le filiere. Sono previsti circa 30 milioni di euro nel biennio 2020-2021, per sostenere i comparti del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), delle carni ovine e del latte bufalino. Per la filiera del mais e delle proteine vegetali vengono stanziati rispettivamente 11 milioni e 9 milioni di euro per il biennio 2020-2021, destinati alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, contratti di Filiera di durata almeno triennale”. Lo dichiarano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle della commissione Agricoltura alla Camera.