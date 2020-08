AGROALIMENTARE, M5S: POSITIVA MISURA PER VENDITA OLIO MADE IN ITALY. ORA GOVERNO INCREMENTI AZIONI DI TUTELA

Un’ulteriore tutela per il nostro olio italiano e per i suoi produttori. I 250 milioni di euro stanziati nel decreto Rilancio serviranno anche per prediligere l’acquisto di olio italiano a denominazione garantita. Una notizia che le aziende produttrici del settore attendevano, vista la problematica dell’elevata quantità di prodotto in giacenza, pari a 18 mila tonnellate, che rischiano di andare in scadenza se non vengono utilizzate in tempi ragionevoli.” Così i deputati del Movimento 5 stelle Gianpaolo Cassese e Margherita Del Sesto a Montecitorio nel corso del question time odierno con la ministra Bellanova sulla richiesta di interventi urgenti a sostegno del settore oleario.

“Si tratta di una iniziativa positiva che avevamo caldeggiato anche in sede di parere al decreto Rilancio, - spiega Del Sesto - in quanto va nella doppia direzione di tutela del made in Italy e di aiuto nei confronti dei più bisognosi. Ma non possiamo non evidenziare che le misure sin qui intraprese dal governo sono state insufficienti per fare fronte alle enormi difficoltà in cui versa il settore olivicolo e oleario, danneggiato come pochi altri dall’emergenza Covid a causa del rallentamento delle esportazioni e della chiusura forzata del canale Ho Re Ca. Una emergenza intervenuta a peggiorare ulteriormente il quadro già fortemente critico in cui versava da tempo, che senza interventi adeguati rischia il collasso. In Puglia, - aggiunge Cassese - regione in cui si produce oltre il 50% dell’olio extra vergine di oliva italiano e che detiene un patrimonio di 60 milioni di ulivi, nel giro di qualche anno il crollo del fatturato è stato impressionante e la filiera dell’extravergine ha perso più di 5mila posti di lavoro, con oltre 100 frantoi che hanno chiuso per sempre i battenti. È necessario proseguire nel solco di iniziative urgenti, potenziarle il più possibile, come ci chiedono tutti gli operatori della filiera.

Confidiamo ora nel fatto che il Governo incrementi il proprio operato per una strategia a breve, a medio e lungo termine, che dia un futuro a questo settore importantissimo del made in Italy e che lo rilanci come merita” concludono i due pentastellati.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-