AGROALIMENTARE, MANCA (M5S): IN ARRIVO DECRETO CHE ESTENDE PEGNO ROTATIVO PER VINI, LIQUORI E OLIO

“Il pegno sulle merci in lavorazione, oggi previsto per i prosciutti a denominazione d’origine tutelata e per i prodotti lattiero-caseari, viene esteso ai vini Dop e Igp e alle bevande spiritose come liquori, acquaviti, distillati. Nell’elenco dei prodotti a cui viene esteso il “pegno rotativo”, figura anche l’olio d’oliva, come richiesto dalle associazioni di categoria. Auspico che il relativo iter di approvazione, con il necessario passaggio in Conferenza Stato-Regioni, sia il più rapido possibile. Questa norma, infatti – prosegue Manca-, serve a sostenere le imprese agricole che operano in questo delicato e importante settore della nostra economia e che necessitano, ancor di più in questo periodo, di strumenti nuovi e facilitazioni”.

