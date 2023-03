Agroalimentare, memorandum Italia-Albania. Lollobrigida: lavorare in sinergia per sviluppare promozione verso est

"Con la collega Frida Krifca ci eravamo visti a dicembre, parlando delle tante attività che potevano essere sviluppate e valorizzate con l'apporto e le conoscenze tecnologiche dell'Italia. All'epoca dissi che saremmo venuti volentieri e abbiamo mantenuto la promessa. Abbiamo firmato un memorandum, a cui seguiranno altri, ma soprattutto non siamo venuti da soli. Siamo qui con il viceministro alla cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, Angelo Rossi per le attività le filiere e Matteo Zoppas, di Ice. Mettiamo a disposizione del popolo albanese diversi elementi, abbiamo una condivisione sulla medesima attenzione alla qualità, pilastro per ogni risposta alle criticità e alla sicurezza alimentare. Qui con noi è anche Cassa depositi e prestiti, per gli investimenti di natura economica".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione della visita in Albania per la firma di un protocollo d'intesa sui temi dell'agroalimentare con la sua controparte Frida Krifca.

"Con noi sono presenti anche membri delle nostre rappresentanze agricole, pronti ad entrare in sinergia i loro corrispettivi albanesi, per aiutarli, dove possono, ed essere aiutati a vendere il proprio prodotto, immaginando uno sviluppo della promozione verso est, anche in chiave logistica. I prodotti italo-albanesi possono essere stabilizzati anche in chiave europea: uno stesso prodotto diventa di maggior qualità se fatto con alcuni disciplinari e quindi di maggior valore sui mercati che legato al marchio italiano. Il nostro paese ha questa fortuna, costruita nel tempo grazie ad un approccio verso il benessere delle persone. Per questo vogliamo rafforzare la cooperazione con nazioni che hanno il nostro stesso sentire. Agricoltura e pesca sono elementi essenziali di una filiera più complessa, legata anche alla nostra ristorazione. A Vinitaly potremo ancora rafforzare questo rapporto con l'Albania, consolidato oggi e che sarà potenziato in futuro".