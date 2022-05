Agroalimentare, Mercuri: Pac non risponde più alle esigenze attuali di autosufficienza. Parlare di Italia solo bio è ipocrisia. VIDEOINTERVISTA

"La cooperazione ha avuto sempre un ruolo importante, quello della valorizzazione delle materie prime dei propri soci attraverso l'aggregazione e la realizzazione di massa critica per affrontare il mercato, così da aggiungere valore alla propria filiera. Oggi aggiungiamo un valore importante, quello della programmazione rispetto alle carenze che il paese sta vivendo a causa della situazione geopolitica. La difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime prime sui mercati internazionali comporta un maggiore investimento proprio sulle filiere e recuperare superfici che per lungo tempo sono state inutilizzate perché non più remunerative. Serve un intervento sulle politiche europee, la Pac non risponde più a quello che sta accadendo ora dobbiamo rivedere politiche sbagliate. Negli anni passati abbiamo lavorato per avere una autosufficienza europea sull'alimentazione ed oggi ci troviamo davanti a mancanze strutturali che non ci stanno portando certezze per il prossimo futuro".

Così ad AGRICOLAE Giorgio Mercuri, presidente Alleanza Cooperative, a margine del seminario su “La geopolitica del cibo” organizzato da Italia Viva.

"Il mondo della cooperazione farà la sua parte, anche dal punto di vista della rappresentanza per quanto riguarda la Pac, ma agiremo anche per non bloccare le filiere: la maggiore richieste del mercato su mais e girasoli sta destrutturando altre filiere, come pomodoro e ortaggi, creando non poche difficoltà. Il tema biologico viene messo in campo spesso per avere consenso. Per chi non fa l'agricoltore si potrebbe pensare che in un giorno tutte le superfici vengano destinate a bio, ma è pura ipocrisia, significa dire cose che alcuni vogliono sentire. Non è assolutamente pensabile che possiamo convertire non da qui a tre anni, ma da qui a trent'anni. Possiamo aumentare la produzione a bio, ma attraverso la ricerca e l'innovazione per sostituire i mezzi tecnici. Sostengo che ci sono spazi di crescita: dal 15-16% attuale possiamo arrivare la 25%, ma non possiamo andare oltre, perché oggi il vero sistema che sorregge il biologico è la produzione integrata", Conclude Mercuri rispondendo alla dichiarazione di Oscar Farinetti sulla trasformazione totale dell'Italia in terreno biologico entro i prossimi 3 anni.