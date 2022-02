Agroalimentare, Nevi (FI): Bene la presentazione del Nutrinform Battery

Bene la presentazione odierna dello schema di etichettatura nutrizionale Nutrinform Battery, proposto dal nostro Paese. Come Dipartimento nazionale "Agricoltura" di Forza Italia abbiamo più volte ribadito che questa è la soluzione ideale, in quanto si basa su basi scientifiche. Crediamo che occorra necessariamente un sistema di etichettatura che faciliti la comprensione per il consumatore fornendo indicazioni sull'effettivo apporto energetico e nutritivo di ogni alimento. L'alimentazione e salute dei consumatori non possono essere sacrificate per meri interessi economici. Per questo speriamo che la Commissione Europea tenga conto delle considerazioni contenute con il sistema Nutrinform Battery e non premi un sistema fuorviante, come il Nutri-score, che rischia di minare le fondamenta della dieta mediterranea e bolla come negativi prodotti agroalimentari italiani di assoluta eccellenza come l'olio di oliva, il pecorino romano, il parmigiano solo per fare alcuni, limitati, esempi.