Agroalimentare, Patuanelli in visita al Car: Un’eccellenza del nostro paese

«È un piacere essere oggi al Centro Agroalimentare Roma, un’eccellenza italiana che anche durante la pandemia ha ribadito la propria centralità nella filiera della distribuzione del cibo in Italia. Questo è un Mercato che guarda al futuro, all'innovazione, e ciò è molto importante perché attraverso la digitalizzazione delle infrastrutture di logistica passa la presenza di cibo fresco e di qualità sulle tavole di sempre più persone e anche un sempre maggiore rispetto dell’ambiente. I Mercati in Italia hanno prospettive importanti, legate anche agli investimenti che verranno fatti con le risorse previste nel PNRR per la logistica che andranno a supportare un settore di assoluta eccellenza che vanta produzioni di grandissima qualità dai nostri territori».

È quanto ha affermato questa mattina il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali STEFANO PATUANELLI che si è recato in visita presso il Centro Agroalimentare di Roma (CAR), il Mercato all’ingrosso più grande in Italia con 940.000 tonnellate di ortofrutta e 80.000 tonnellate di prodotto ittico movimentate ogni anno.

Ad accoglierlo era presenti il presidente di CAR, VALTER GIAMMARIA e il direttore generale di CAR e presidente di Italmercati, FABIO MASSIMO PALLOTTINI, i quali hanno consegnato al Ministro anche una speciale tessera onoraria del Centro Agroalimentare Roma.

Nel corso della visita il Ministro Patuanelli ha incontrato anche una rappresentanza associativa dei grossisti e dei produttori e, dopo la visita al Mercato Ortofrutticolo - in piena attività con le sue 380 aziende operanti nel settore ortofrutticolo di cui 170 alla produzione – ha visitato anche il laboratorio di trasformazione delle eccedenze alimentari di cui al progetto "Frutta che Frutta non spreca" di Italmercati, gestito dagli ex-detenuti dell'Isola Solidale.

Il mercato Ittico, che non era in attività a causa dell’orario, è stato presentato al Ministro attraverso un video.

«La visita di oggi del Ministro – ha commentato Fabio Massimo Pallottini, direttore generale di CAR e presidente di Italmercati – è il riconoscimento della qualità della nostra infrastruttura ed è chiaramente per tutti noi motivo di grande orgoglio. È, inoltre, un segnale significativo lanciato a tutto il mondo dei Mercati all'ingrosso, che forse non sempre è adeguatamente conosciuto e valorizzato. Ringraziamo quindi il Ministro per la visita e anche per gli importanti impegni che ha voluto assumere per il futuro e che rappresentano per noi un incoraggiamento a portare avanti con sempre maggiore impegno il nostro lavoro».

«Venendo a visitare la nostra struttura – ha dichiarato Valter Giammaria, presidente del CAR – il Ministro ha avuto modo di vedere in maniera diretta cosa rappresenta la nostra struttura, prima in Italia e quarta in Europa per importanza, e quale sforzo stiamo facendo per essere sempre più accanto ai cittadini e agli imprenditori della nostra città. L'agroalimentare è un settore che tutti ci invidiano perché i nostri prodotti hanno un valore molto pregiato e anche la sicurezza che i Centri Agroalimentari garantiscono è molto importante».