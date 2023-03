Agroalimentare, Prandini: Non limitarci a critica, serve atteggiamento costruttivo e interlocuzione per creare alleanze in Ue

“Servirebbe uno sforzo da parte dell’industria italiana nell’utilizzare Nutrinform.

C’è un vulnus sul tema Nutriscore, basti pensare che noi oggi avremmo patatine fritte con semaforo verde e parmigiano reggiano con semaforo quasi rosso. Deriva dai quantitativi presi in esame, nessun cittadino mangia 1 kg di parmigiano in un pasto tradizionale. Se noi andiamo sulla corretta quantità quello schema sarebbe stravolto.

Cosa dobbiamo fare? Non criticare ma lavorar al fianco delle istituzioni, facendo capire dove sono gli errori di valutazione, i quali sono anche figli di interessi economici. Infatti ci sono in Europa lobbies multinazionali che vogliono influenzare le scelte sulle direttive.”

Così Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“Se cambiamo noi per primi l’atteggiamento dove negli anni passati ci limitavamo alla sola critica credo che la politica abbia la forza per arrivare alla verità.

“Ho chiesto come primo dato di aumentare la dotazione del personale per quanto riguarda la nostra ambasciata a Bruxelles. Qualcuno sorriderà, ma quando hai un’ambasciata scarna che non ha personale per seguire tutti i regolamenti, questo crea criticità e distorsione.

Le altre ambasciate hanno tre volte il personale rispetto alla nostra.

Noi dobbiamo passare dalla critica fine a se stessa a un atteggiamento costruttivo di interlocuzione che deve essere fatto con quei paesi che hanno degli interessi simili ai nostri su tutte le filiere produttive, come hanno saputo fare i paesi del nord Europa. Loro hanno ottenuto qualcosa, noi ci siamo limitati alla critica.

La critica non cambia le sorti delle nostre imprese, e questo vale per il nutriscore, il packaging, la sostenibilità Noi siamo il paese piu sostenibile a livello mondiale, dobbiamo creare una conoscenza a livello di cittadini italiani e non solo, tramite la gestione dei dati potremmo rappresentare come stanno realmente le cose, basti pensare ai dati della zootecnia.

Il tema delle energie rinnovabili può essere un argomento che parte dall’agricoltura (iniettare i reflui nel terreno, continuare nella ricerca), ma la sfida è la sinergia con mondi lontani ma con interessi simili al nostro.

La sfida è uscire dagli steccati, l’agricoltura fine a se stessa. Lo sforzo di Coldiretti è di allargare la possibilità di interlocuzione per dimostrare alle future generazioni che possiamo essere una garanzia per loro.”