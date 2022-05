Agroalimentare, Regione Lombardia finanzia 16 progetti educativi per un consumo consapevole

La Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei progetti di educazione agroalimentare che saranno cofinanziati nel periodo 17 maggio - 30 novembre 2022. Il bando era rivolto a soggetti pubblici e privati che avessero tra gli obiettivi statutari anche l'educazione agroalimentare; tra questi Comuni, istituti della cultura, istituti scolastici e gestori dei servizi di ristorazione scolastica con sede in Lombardia. Con questa graduatoria vengono finanziati 16 progetti con circa 4.000 euro l'uno.

"Finanziamo ogni anno decine di progetti per promuovere modelli positivi diffusi su tutto il territorio regionale - ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi -. Educare i ragazzi all'importanza della stagionalità del prodotto, della filiera corta e della conoscenza delle filiere agricole significa creare consumatori informati con ripercussioni positive anche a livello ambientale".

Troppo spesso si dà il cibo per scontato, ha aggiunto l'assessore lombardo, specialmente nelle grandi aree urbane. E' necessario accorciare la distanza tra produttore e consumatore e promuovere, con questi progetti, una nuova cultura dell'alimentazione basata sulla consapevolezza. Il cibo prodotto in Lombardia e in Italia è caratterizzato da una sicurezza alimentare che non ha pari al mondo e promuovere questo concetto è fondamentale anche per tutto il comparto agricolo.

L'assessore ha voluto ringraziare, infine, Comuni e associazioni che hanno capito l'importanza di questo obiettivo, che può essere raggiunto concretamente coinvolgendo istituzioni e territorio.

I PROGETTI FINANZIATI, SUDDIVISI PER PROVINCIA:

BERGAMO - Mangia bene, impara meglio - Fed. Prov. Coldiretti Bergamo; Terre Alte. Da una buona produzione si ottiene una sana alimentazione La Terza Piuma - aps Bergamo.

BRESCIA - Mi porto dall'orto... - IC Darfo 2, Darfo Boario Terme;

Coltivare comunità: promozione di cibo sano e sostenibile - Comune di Corteno Golgi.

COMO - Oggi coltivo io. Agricoltura al servizio della sana alimentazione e dell'ambiente, Battito d'Ali APS Senna Comasca.

CREMONA - Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare, Fed. Prov. Coldiretti Cremona.

LECCO - A tavola: insieme c'è più gusto! - Magia Verde Onlus.

MANTOVA - Dalla nostra terra alle nostre tavole: un trionfo di gusto e salute - I.I.S. Falcone - Asola; La stagionabilità come modello di consumo sostenibile - Consorzio Agrituristico Mantovano - Mantova.

MILANO - OrtiCa' - autoproduzione per una alimentazione sana - Parco Nord Milano - Sesto S. Giovani; Biologico: il prodotto legato al territorio e il territorio come prodotto - AIAB Lombardia, Milano; Sostenibilità a tavola: progetto di educazione alimentare per bambini e famiglie della regione Lombardia (progetto SLALOM) - Università degli Studi di Milano

MONZA BRIANZA - Giovani ambasciatori del gusto - Cooperativa Sociale In-presa Carate Brianza.

SONDRIO - Le antiche ricette incontrano i prodotti DOP e IGP - Distretto Agroalimentare Valtellina - Sondrio.

VARESE - Il cibo vicino a noi - Comune di Varese; MasterFish. La tradizione della cucina di lago protagonista sulla nostra tavola - APS Vele d'Epoca Verbano, Cerro di Laveno.