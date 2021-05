Agroalimentare: Stefàno (Pd): Domani Patuanelli in commissione Ue su nuova Pac e vino

Domani alle 1630 la Commissione Politiche Ue del Senato, presieduta dal senatore del Pd Dario Stefàno, ascolterà in audizione il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli sulle prospettive del settore italiano del vino, nell'ambito del negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027. "In Europa - spiega Stefàno - accanto al negoziato PAC si discute della possibilità di legalizzare la pratica dell'annacquamento del vino, che oggi costituisce il reato di 'frode in commercio', esponendo al rischio di un danno enorme la principale voce dell'agroalimentare italiano. Va scongiurata questa prospettiva pericolosa per il Made in Italy del vino e per questo vogliamo discuterne in Commissione con il ministro delle Politiche agricole, per focalizzare bene come il nostro Paese intende prendere posizione e difendere una nostra grande identità produttiva e magari rilanciare con proposte alternative".

