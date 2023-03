Agroalimentare, Vaccari (Crea): Vino, etichetta irlandese è un messaggio perdente. Considerare stile di vita e dieta. VIDEOINTERVISTA

“L’etichetta irlandese sul vino è un sistema sbagliato, perché focalizza l'attenzione su un singolo prodotto e non su una dieta, su uno stile di vita. L'Italia è un Paese vincente sotto il profilo degli stili di vita e della dieta, e la dieta mediterranea è riconosciuta dalla stessa Commissione Europea e dalla stessa OMS come un modello vincente per la salute dell'uomo. Dentro la dieta mediterranea c'è anche il bicchiere di vino. Per cui il messaggio è controproducente. Il messaggio è perdente, anche per chi lo considera sotto il profilo economico è sicuramente un aspetto negativo: noi confidiamo che il consumatore sia molto più consapevole di coloro che mettono delle etichette terrorizzanti sul singolo prodotto, senza pensare che la scelta vincente è come vivi, come mangi e soprattutto che approccio hai alla vita.”

Così Stefano Vaccari, Crea, nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.