Agroalimentare, Vacondio (Federalimentare): abbiamo autostrada verso mercati esteri. Etichettatura alimentare una sciocchezza

"Finalmente si è scoperto che il cibo non è scontato e che il cibo a buon mercato non ci sarà più. Ricordo che l'alimentazione è la seconda manifattura del paese. Nel primo trimestre 2022 abbiamo fatto il +21,8% di fatturato sui mercati esteri, dove abbiamo una autostrada, rispetto al 2007 abbiamo il 121% in più. Si tratta di numeri straordinari che confermano l'immagine che portiamo del paese nel mondo. Non a caso diamo un contributo al paese anche con il turismo enogastronomico. Gli accordi bilaterali richiedono trasparenza, richiederà l'impegno da parte nostra per vincere quella partita perché non abbiamo alternative nell'aggredire mercati emergenti. Noi non vendiamo un prodotto per riempire la pancia, ma che invece fa status, forniamo valore aggiunto. Dobbiamo combattere alcune minacce, tra cui quella dell'etichettatura nutrizionale, dove vinceremo. Non ci sono elementi scientifici che giustifichino questa sciocchezza. Federalimentari aveva detto che l'inflazione non sarebbe stata una bolla e che l'aumenti dei prezzi sarebbe arrivata al consumo. C'è poi la questione della logistica per il paese. Non ci sono i trasporti, le ferrovie non rispondono alle nostre esigenze e questo provocherà problemi di approvvigionamento".

Così Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, in occasione del terzo appuntamento di #èlitaliachevogliamo, organizzato oggi a Parma dalla Lega per ascoltare idee e proposte di questo territorio.