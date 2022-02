Nutriscore, Senato approva mozione Vallardi: Italia paese più longevo in Ue senza etichette colorate. Farm to Fork non sia a scapito di agricoltori e allevatori. Reciprocità fondamentale

“Abbiamo voluto questa mozione per sottolineare come l’etichettatura a semaforo del Nutriscore rischi di affossare le nostre eccellenze. Siamo il paese più longevo in Europa ed il secondo al mondo dopo il Giappone, ci pare dunque assurdo che l’Ue voglia classificare i cibi secondo un bollino che penalizza le nostre produzioni.”

Così ad AGRICOLAE il presidente della Comagri Senato in merito alla mozione approvata quest’oggi sulla difesa del Made in Italy all’interno del dibattito su Farm to Fork e Nutriscore.

“Riguardo al Farm to Fork voglio ricordare come siamo tutti amici dell’ambiente, condividiamo l’impegno di arrivare a raggiungere gli obiettivi fissati al 2030 e 2050 ma non a scapito degli allevatori e degli agricoltori. Dobbiamo migliorare sempre di più il benessere animale ma già lo stiamo facendo e i risultati lo dimostrano. Non possiamo però togliere dalla nostra dieta la carne, come invece vuole qualcuno, perché per soddisfare i criteri della farm to fork non possiamo diventare tutti vegani.

Fondamentale è poi il criterio della reciprocità, perché nel momento in cui si stabiliscono dei criteri per le nostre produzioni allora questi devono essere rispettati anche dai prodotti che importiamo. Dobbiamo chiedere gli stessi standard di qualità e salubrità anche ai prodotti che importiamo.”

