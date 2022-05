Agroalimentare, Verrascina (Copagri): si al bio ma senza contrasti con agricoltura tradizionale. Dl aiuti non contrasta rischio chiusura aziende – VIDEOINTERVISTA

"Sul versante del biologico abbiamo costruito la nostra struttura, ma questo non significa andare in contrasto con l'agricoltura tradizionale, soprattutto in un momento come questo, in cui ci viene chiesto di fare produzione di qualità e in quantità. Oggi non parlo di sovranismo alimentare, è fuori luogo. Tuttavia produciamo il 75% del nostro fabbisogno e abbiamo visto cosa significa: non è mai mancato cibo durante la pandemia e la guerra ma, nella situazione attuale, dobbiamo accettare il concetto di produrre a prezzi accessibili, dopo di che potremo anche vendere una bottiglia di vino a mille euro, ci sarà qualcuno che la comprerà, ma dobbiamo ricordare di dare cibo a chi ne ha bisogno".

Così ad AGRICOLAE Franco Verrascina, presidente Copagri, a margine del seminario su “La geopolitica del cibo” organizzato da Italia Viva.

"Il Dl aiuti, non va in direzione dell'agricoltura, al contrario di quanto hanno fatto altri paesi, e servirebbe per salvare quelle aziende che stanno andando verso la chiusura. Dobbiamo certamente produrre di più e magari recuperare le aree del set-aside, ma anche così servono interventi chiari: noi produciamo di più e quello che viene chiesto anche dall'industria, perché dobbiamo fare gioco di squadra, ma poi serve la garanzia di un giusto reddito. L'esempio è il mais, che non viene coltivato perché non remunerato sufficientemente. Quindi per utilizzare i terreni incolti potremo mettere grano e cereali, ma solo attraverso un progetto serio, facendo sistema", conclude Verrascina.