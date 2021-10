Agroalimentare: Viviani (Lega), stop a cibo sintetico, Patuanelli batta un colpo in Ue

"Stop al cibo sintetico. Valorizzare le eccellenze agroalimentari Made in Italy. Tutelare i consumatori. Abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per sollecitare iniziative in Ue che vadano in questa direzione. Patuanelli batta un colpo. Di fronte all’avanzata del business miliardario della carne sintetica da una parte e della demonizzazione della carne italiana in nome del Farm to Fork dall'altra, occorre rispondere con contromisure serie e concrete in grado di tutelare e promuovere la qualità dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole e che tutto il mondo ci invidia. C’è qualcuno in Europa che sta promettendo miracoli, chiamando ‘hamburger’ una polpetta di soia o ‘salsiccia’ un prodotto ottenuto in laboratorio da colture cellulari o colture di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe denigrando e penalizzando il lavoro dei nostri allevatori. Ma tutto ciò non potrà mai e poi mai essere paragonabile a una bistecca italiana”.

