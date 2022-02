Agrocepi: Abbiamo bisogno di Pace e non di guerre

Gli organi nazionali di Agrocepi auspicano che con le dovute iniziative diplomatiche si possa fermare la guerra in Ucraina , per evitare ulteriori contraccolpi economici e sociali per tanti Paesi

Agrocepi chiede altresi alla Commissione europea interventi straordinari umanitari e alimentari per il popolo ucraino attraverso appositi corridoi oltre che un Piano strutturale per far fronte ai maggiori costi delle materie prima e dell' energia per i paesi europei in essere anche prima degli attacchi russi in Ucraina.

In ogni caso Agrocepi è pronta nel caso di corridoi umanitari a chiedere alle proprie imprese l' invio di beni alimentari in Ucraina.