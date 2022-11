Agrocepi con le Istituzioni. Giornata ieri in Capitale del Presidente Martinangelo con i Dirigenti Beatrice e De Napoli

Prima al convegno della Fondazione Qualivita con il Ministro Lollobrigida e cordiali incontri con l' On. Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d' Italia in Commissione Agricoltura della Camera, l' On. Sergio Costa, Vice Presidente della Camera e il Senatore Stefano Patuanelli .

A seguire a Montecitorio cordiale e lungo confronto con l' On. Maria Chiara Gadda, Vice Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, per una disamina generale sull' agroalimentare italiano e con la sorpresa di presentare Agrocepi anche all' On. Piero Fassino.

E poi ancora al Ministero delle politiche agricole, della Sovranità alimentare e delle foreste per iniziative progettuali.