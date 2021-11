Agrocepi, Martinangelo a Patuanelli: Aggregazione, flussi e fondi mutualistici

«Abbiamo voluto sottoporre all’attenzione del Ministro Stefano Patuanelli una serie di problemi centrali per il settore agroalimentare e, grazie alla presenza del nostro presidente nazionale di CEPI, Rolando Marciano, anche per le micro e piccole e imprese in generale. Il Ministro, forte di una capacità di ascolto non comune e della sua passata esperienza al MISE, ha mostrato di cogliere quelli che per noi sono i punti essenziali per sostenere la ripresa e le imprese in questo momento particolare.»

