Agrocepi, nasce il marchio collettivo Zucchina Romanesca

“La passione che abbiamo per i prodotti del Made in Italy agroalimentare unita alla consapevolezza dell’importanza dell’aggregazione e della tracciabilità ci ha spinto a registrare il marchio collettivo della Zucchina Romanesca, straordinario prodotto ortofrutticolo dei nostri territori.”

Così Corrado Martinangelo Presidente di #Agrocepi annuncia la registrazione presso l’Ufficio Marchi e brevetti del MISE del marchio collettivo della Zucchina Romanesca. Infatti a seguito delle modifiche legislative che indicano le associazioni di categoria come soggetti richiedenti #Agrocepi d'intesa con Sherpa ZERO e con Qulity 2004 SRL, associazione specializzata in rapporti istituzionali, comunicazione e advocacy, ha avviato un progetto nazionale di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza non Dop, Igp, biologiche , a marchio collettivo con una efficace tracciabilità dei prodotti.

La Zucchina Romanesca con fiore è ora definitivamente registrata dal MISE dall’ufficio marchi e brevetti.

#Agrocepi concederà a chiunque ne faccia richiesta i marchi nel rispetto dei regolamenti e dei rigorosi disciplinari applicati da un ente di certificazione indipendente e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole anche in base alle strategie della Federazione agroalimentare.

“Sono certo si tratti di una straordinaria opportunità per i produttori e i consumatori italiani sia dal punto di vista della redditività che della qualità del prodotto. Per questo proseguiremo in questa strategia con altri prodotti e marchi nella convinzione, così, di irrobustire e migliorare tutte le filiere interessate.” Ha concluso il presidente Corrado Martinangelo.

Cosa è un marchio collettivo:

I marchi collettivi sono disciplinati dall’art. 11 C.P.I. e successive modificazioni

Il Marchio Collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (DISCIPLINARE), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo. Il deposito del disciplinare può non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito.

I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto svolga la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, e nel disciplinare devono essere previsti gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.

Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché la utilizzi in modo conforme alla correttezza professionale.

Zucchina Romanesca:

Diversa da tutte le altre per aspetto e sapore è una delle tipicità della cucina Romana e laziale. Il colore verde chiaro intenso con la presenza di striature o macchioline chiare. Proprio queste striature così caratteristiche e caratterizzanti della varietà Romanesca, fanno di questa piccola e chiara zucchina dalla forma stellata un biotipo unico.

Soda, poco acquosa, dolce e dal sapore deciso. Rinomate le zucchine della zona di Cerveteri e Maccarese, di Formia, di Terracina. La zucchina poi è una verdura che si presta molto anche nelle diete (12 calorie per 100 g di prodotto), perché povera di calorie e ricca di acqua. Oltretutto è ricca di potassio e vitamine C ed E e, di acido folico, di conseguenza, conferiscono un’azione disintossicante, diuretica, sedativa, antinfiammatoria e stimolanti delle funzioni intestinali. Sono disponibili da maggio a novembre. La loro preparazione è piuttosto facile, mentre il loro gusto neutro permette una varietà infinita di ricette e di abbinamenti. Possono essere cotte in tutti i modi: bollite, fritte, stufate, marinate, al forno, mescolate a minestroni e risotti o usate per condire pasta o riso. Scavate le possiamo farcire di carne, di pesce di formaggi e diventano così piatti unici.

Le Zucchine (Cucurbita Pepo) appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee, Cucurbita pepo è il loro nome scientifico. Oggi sono coltivate ovunque e, grazie alle serre le possiamo trovare tutto l’anno, ma in estate, quando crescono all’aria aperta, danno il meglio e il loro prezzo è senz’altro più conveniente!

Originarie dell’Asia Meridionale e dell’America centrale iniziarono a diffondersi in Europa nel XVI secolo, e oggi rappresentano un’importante produzione nel nostro paese. Lasciate crescere, le zucchine raggiungono dimensioni non indifferenti; ma se vogliamo un’ottima qualità, vanno raccolte o acquistate quando sono lunghe non più di quindici centimetri. Così sono molto fresche, delicate e adatte a diverse preparazioni. Sono tra le verdure che presentano minore scarto.

Le varietà ammesse per la coltivazione di Zucchina Romanesca high quality (Marchio Collettivo riconosciuito) con fiore sono sono di tipologia Romanesca e con semente sia certificato. La Zucchina Romanesca high quality con fiore si coltiva in serra e in pieno campo. Il terreno di coltivazione è preferibilmente medio impasto – leggero, con pH subacido o neutro, ed è naturalmente ricco di sostanze nutritive. La rotazione della Zucchina Romanesca high quality con fiore prevede che nella processione la coltura immediatamente precedente non sia stata una Cucurbitacea o una Solanacea, e che la zucchina ritorni sul medesimo terreno non prima di una volta ogni tre anni.