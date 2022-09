Agrocepi, Patuanelli: agroalimentare italiano schiacciato dai costi energetici. Tetto massimo ai prezzi e risorse da Europa

"Ho sempre avuto un canale di comunicazione privilegiato con il mondo dell'agroalimentare. Parto dallo spunto lanciato dal presidente Martinangelo, quello del “giusto tempo”: il tempo delle risposte istituzionali, che sono fondamentali. Il tempo nel quale si fanno le cose che ci si impegna a fare. In questi anni di emergenze terribili, a partire dalla pandemia, i tempi di risposta sono stati “il tema”. Credo che il paese abbia sentito la vicinanza dello Stato anche grazie alla velocità delle risposte che sono state date".

Così Stefano Patuanelli in occassione dell'incontro organizzato da Agrocepi "La terra al centro di tutto, Agrocepi incontra le istituzioni", organizzato a Roma.

"Anche perché la situazione dell'agroalimentare in Italia non mi fa dormire la notte, sono sincero. Le aziende nemmeno aprono perché i costi sono superiori ai ricavi che otterranno dal loro lavoro. I prodotti della terra non vengono raccolti, questa è la situazione. Stiamo parlando di cibo, attenzione: la crisi di settore è tale che tra poco potremmo avere una carenza di derrate alimentari", prosegue il ministro.

"Cosa fare? Innanzitutto chiedere interventi decisi all'Europa: risorse stanziate per ogni paese in modo da permettergli di affrontare con i giusti strumenti la crisi energetica. Anche perché la recente chiusura del gasdotto North Stream comporta un nuovo aumento dei prezzi, anche e soprattutto per operazioni di natura speculativa. E' un problema da affrontare paese per paese: accompagnare cittadini ed imprese in questa delicatissima fase", specifica Patuanelli.

"Arriviamo quindi al tema del prezzo dell'energia: fissare un prezzo massimo è il modo più serio con cui affrontare il problema. Se questo non avviene a livello di Unione Europea, è necessario farlo a livello nazionale. Anche perchè in Europa sto notando la ricomparsa di egoismi “pre-pandemici” che vanno superati di fronte a crisi di portata internazionale. Non vedo uno spirito comune, forse nelle ultime settimane la Germania si sta rendendo conto della situazione. Avessimo trovato risposte comuni a marzo, ora la situazione sarebbe probabilmente diversa", ribadisce il politico del M5S.

"Invece ora serve un intervento urgente, perchè l'aumento dei costi di tutta la filiera, di tutte le sue componenti, o si scarica sul consumatore finale aumentando i prezzi o salta la filiera stessa. Come si affronta questa situazione? Con le risorse pubbliche, a partire dal taglio dei prezzi delle bollette. L'alternativa, ripeto, è l'aumento dei prezzi o il blocco della produzione. Anche perchè se non sostieniamo il mercato ci sarà una concorrenza internazionale che andrà ad occupare lo spazio lasciato vuoto dai prodotti che non saranno raccolti in Italia, che rischia di perdere settori di mercato. Guardando al futuro, anche. Perchè c'è anche la competitività ambientale da tenere in considerazione, che passa inevitabilmente per l'innovazione, che va anche essa sostenuta. C'è tanto da fare, durante la mia attività da ministro abbiano cercato di essere vicini il più possibile all'agroalimentare italiano, e c'è tanto ancora da fare. Anche in questi ultimissimi giorni di governo", conclude il ministro