Agroecologia: la “via italiana” per l’attuazione della nuova pac

«A meno di un anno dalla sua conclusione - afferma Stefano Canali , Dirigente di Ricerca del CREA e capofila dell’Ente per il Progetto DiverIMPACTS - il progetto ha permesso di raggiungere diversi risultati, che insieme alle evidenze emerse nel quadro di altri due progetti europei di ricerca (Diverfarming e Agrecology For Europe – AE4EU) e sulle iniziative in tema di agroecologia promosse in seno al Comitato Permanente europeo per la Ricerca in Agricoltura (SCAR - Agroecology working group) potranno contribuire alla discussione in corso, finalizzata a lla definizione di una ‘via italiana’ per la nuova PAC, che si dovrà perfezionare con l’invio alla Commissione Europea entro fine dell’anno del Piano Strategico Nazionale».

