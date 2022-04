Agroenergie, Gattoni (Cib): Lavorare su semplificazione e norme di ampio respiro

“È stato fatto un lungo percorso coi gruppi parlamentari per spiegare le potenzialità e noi in questa sede ci sentiamo a casa come imprenditori agricoli e come industrie.

Il biogas in Italia è utilizzato in oltre 1400 impianti, di cui l’80% in ambito agricolo, questo è un concetto fondamentale.

Oggi stiamo producendo 2 miliardi di m3 di biometano, prodotti a partire da oltre 40 milioni di biomasse.”

Così Piero Gattoni (presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas) in occasione del convegno organizzato dall'On. Gianpaolo Cassese (M5S Comagri Camera) sulle agroenergie, presso il Mipaaf.

“La traiettoria verso il 2030 è di una produzione di oltre 5 miliardi di biometano agricolo, tra riconversioni e nuovi impianti. Abbiamo settori industriali made in italy che sono fortemente incentrati sull’utilizzo di gas naturali e non possono essere decarbonizzati attraverso elettricità rinnovabile, ma ci vuole biogas. Una parte di impianti non sarà riconvertita, ma diamo la possibilità di produrre bioenergia elettrica.

Bisogna fare in fretta, le situazioni sono mutevoli, ad esempio basti considerare l’aumento del gas naturale o i prezzi dei fertilizzanti aumentati a dismisura per effetto della guerra.

Possiamo dare soluzioni ai problemi dell’agricoltura senza arretrare sul percorso di transizione, il nostro Pnrr è infatti quello con piu risorse destinate al settore primario.

Dobbiamo essere chiari come produttori: non si fa programmazione industriale se i provvedimenti vengono rimandati di anno in anno. Abbiamo bisogno di norme a lungo respiro, misure di contesto emanate considerando l’esperienza dei produttori.

Occorrono poi semplificazioni sui criteri di sostenibilità: se raggiungibili dagli imprenditori si raggiunge il target.

Non ci possono essere deroghe solo per carbone, ma criteri coerenti con la capacità delle aziende: ad esempio modificare l’obbligo del 40% di effluenti zootecnici nelle aree vulnerabili.

Sento la responsabilità di rappresentare una comunità di imprese eccellenti, possiamo fornire piu cibo di qualità ed energia per il paese, ce la possiamo fare.”