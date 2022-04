Agroenergie, Patuanelli: burocrazia ha tempi drammatici e troppi ostacoli. Pnrr occasione da non sprecare

"La burocrazia ha tempi drammatici e troppi ostacoli. La semplificazione consiste anche nel non fare nuove leggi. In questa legislatura abbiamo approvato il sesto decreto semplificazione, ma si rischia superfetazione leggi. Avvertiamo mancanza di fiducia, con imprenditori che pagano rispetto ad una minoranza non onesta e il legislatore deve capire che non è attraverso la super legiferazione e norme e controlli, che si fermano i criminali. Il percorso che è stato fatto sinora è importante e è fondamentale che vada terminato. Questo paese avrebbe la forza di implementare il PNRR in maniera completa, e sapremo portarlo a termine, ma sono pessimista sulla capacità di sburocratizzare il paese. Sarà un freno forte, abbiamo bisogno di struttura snella che selezioni naturalmente chi è serio da chi no. Del resto si tratta di un’occasione che non possiamo sprecare e la composizione di questo governo, con un ampio arco parlamentare che sostiene governo, conferma come le riforme siano dunque possibili: è anche attraverso la capacità di dare certezze a chi investe che si crea ricchezza nel paese".

Così Stefano Patuanelli, Ministro per le politiche agricole e forestali, in occasione del convegno organizzato dall'On. Gianpaolo Cassese (M5S Comagri Camera) sulle agroenergie, presso il Mipaaf.