Agroenergie, Prandini: grande opportunità per aumentare fatturato delle aziende agricole

"Noi riteniamo che le agroenergie siano una grande opportunità per aumentare fatturato delle aziende agricole. In questi anni c’è stato un ottimo lavoro di sinergia con diversi soggetti per dare risposte concrete ai bisogni delle imprese. Abbiamo lavorato per far aumentare il plafond di risorse per far entrare piu imprese all'accesso ai fondi. La vera sfida oggi è di carattere burocratico: alleggerire la normativa vuol dire dare piu risposte alla collettività. Abbiamo una necessità: dare continuità indipendentemente da quando sono stati realizzati gli impianti: non possiamo abbandonarne un numero rilevante e ancora funzionante che necessitano solo di un incentivo per continuare a funzionare. L’altra sfida importante è stata quella del digestato: una delle mie battaglie, il suo interramento nel suolo costituisce un’opportunità per abbassare le emissioni e far diventare la nostra zootecnia tra le piu sostenibili a livello mondiale.

Sosterremo il biometano con tutte le forze. Possiamo fare qualcosa in piu se utilizzando quella parte degli scarti e riconvertendoli in energia. Queste sono ottime opportunità di lavoro per le nostre imprese. In queste ore l’UE ha riaperto il tema delle zone vulnerabili e gli olandesi hanno già presentato una propria proposta. Questa è un’occasione da non perdere, per questo dobbiamo presentare un modello italiano, lavorando con la ricerca e le università daremo risposte necessarie al mondo agricolo".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione del convegno organizzato dall'On. Gianpaolo Cassese (M5S Comagri Camera) sulle agroenergie, presso il Mipaaf.