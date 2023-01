Agromeccanici: CAI Agromec compie un altro passo per l’inquadramento nel settore agricolo

Incontro molto positivo questa mattina tra i vertici di CAI Agromec, l’organizzazione di categoria maggioritaria in Italia nel mondo agromeccanico, e il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Mirco Carloni.

“Al presidente Carloni – spiega Gianni Dalla Bernardina, presidente di CAI Agromec, che ha partecipato all’appuntamento istituzionale assieme al suo vice, Gianluca Ravizza ed al consigliere Andrea Morroni – abbiamo manifestato le primarie esigenze del nostro comparto, come innanzitutto l’inquadramento a pieno titolo degli agromeccanici e delle loro aziende nel settore agricolo. Il contributo degli agromeccanici all’agricoltura italiana – prosegue Dalla Bernardina - risulta sempre più strategico, considerate anche le caratteristiche del settore stesso. Basti pensare, ad esempio, che l’agricoltura francese presenta una SAU di 27 milioni di ettari coltivati da 515.000 aziende (media 52 ha/azienda), con il supporto di circa 13.000 aziende agromeccaniche. In Italia, invece, sono presenti circa 1 milione di aziende che coltivano 12 milioni di ettari con una media aziendale di quindi 11 ha/azienda. Questa frammentazione rende necessario l’ausilio di 18.000 aziende agromeccaniche, a dimostrazione che l’apporto tecnologico delle stesse risulta fondamentale per portare l’agricoltura italiana nel futuro, minimizzando l’impatto sull’ambiente e garantendo la salubrità delle produzioni”.

Ma non è tutto. “Un altro tema affrontato durante il costruttivo e cordiale incontro – ha rilevato Dalla Bernardina - è la creazione di un Albo nazionale degli agromeccanici, obiettivo sul quale vogliamo continuare a lavorare affinché si stringano i tempi. Colgo infine l’occasione per ringraziare il presidente Mirco Carloni per l’attività parlamentare svolta in prima persona, la quale ha portato alla nuova normativa che regola la circolazione stradale dei convogli agricoli. Era una norma ormai da molti anni necessaria e che porterà enormi facilitazioni e sgravi nell’attività quotidiana dei nostri associati”

In chiusura dell’incontro Il Presidente di CAI Gianni Dalla Bernardina insieme all’On. Presidente Mirco Carloni hanno incontrato il Presidente Della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana porgendogli i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte di tutti gli agromeccanici.