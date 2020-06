AGRONETWORK, BELLANOVA: AGROALIMENTARE È FILIERA DELLA VITA. ORA COSTRUIRE STRATEGIA NAZIONALE FONDATA SU INNOVAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO A IMPRESE

“Ci troviamo in una fase nuova che si è avviata con il rilancio dell’agroalimentare per quanto riguarda l’Horeca. È una fase complicata e più massa critica muoviamo e più capiremo come agire bene e in modo efficace. La filiera della vita va ripagata dell’enorme impegno messo in campo per garantire il cibo e per averci consentito di salvaguardare le abitudini alimentari. Grazie all’impegno della filiera ci è stato permesso di comprare quotidianamente cibo fresco ed è qualcosa che va riconosciuto perché è stata svolta una funzione istituzionale” dichiara il Ministro Teresa Bellanova.

“Molti settori stanno vivendo una fortissima crisi e dobbiamo soppesare come questa emergenza si è riverberata sui settori di eccellenza. Si deve rispondere in modo efficace per indicare e mettere in atto una visione d’insieme, una strategia paese valida per i prossimi anni” prosegue.

Nella strategia nazionale che presenteremo al ministero abbiamo posto alcune parole chiave da cui ripartire: potenziamento delle imprese, lotta al dissesto idrogeologico, tracciabilità e trasparenza, sostenibilità, sicurezza alimentare e promozione internazionale. Sono questi gli elementi fondamentali per dare una nuova spinta alla ripartenza per tutto il settore” sottolinea la ministra.

“Abbiamo fatto un primo incontro col ministro Patuanelli e il tavolo della ristorazione perché in questa filiera viene collocato oltre il 30% dei prodotti della filiera agricola. Le prime risposte sono arrivate già nel Cura Italia e col dl rilancio, ieri inoltre è stato dato via libero a due azioni importanti, la prima con “Donne in campo” che prevede mutui agevolati per il consolidamento di aziende agricole gestite da donne. La seconda azione importante prevede invece un piano per la distillazione di crisi con una dotazione di 50 mln di euro. È solo una delle misure per il settore vitivinicolo che abbiamo in programma, sono state stanziate già risorse per la vendemmia verde e nel dl rilancio abbiamo previsto la riduzione della resa massima delle uva da vino per sostenere il settore. Abbiamo attenzione altissima al settore e altrettanto è l’impegno per contrastare gli sprechi alimentari” evidenzia la Bellanova.

“Il sostegno alle filiere, gli interventi alle aree interne, la digitalizzazione e la banda larga sono alcuni dei punti su cui basare il nostro futuro e sarà fondamentale in questo processo il sostegno delle istituzioni.

Abbiamo dimostrato che la filiera della vita, insieme alla sanità, ha garantito momenti di normalità e di serenità. Non disperdiamo questo importante insegnamento. Se siamo stati in grado di evitare l’assalto ai supermercati lo dobbiamo alla filiera che ha lavorato insieme e parlato la stessa lingua e su questa base dovremo costruire il futuro dell’agroalimentare italiano” conclude il ministro Bellanova.

