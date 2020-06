AGRONETWORK, VACONDIO (FEDERALIMENTARE): GOVERNO STANZI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER TENERE APERTA LA FILIERA HORECA, STOP A PERDITE DI TEMPO

“Fare questi incontri dove si fa l’elenco delle cose che non vanno non è utile, già le sappiamo le cose che non vanno e quelle che dobbiamo fare. Adesso è arrivato il momento di agire perché non ci sono le risorse per tutti, non ci dobbiamo illudere. I consumi torneranno solo nel 2021, ora dobbiamo sostenere il canale horeca che rappresenta il 30% dei consumi” dichiara il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio.

“Con la gdo facciamo fatica a produrre ricchezza, la nostra ricchezza veniva dalla filiera dell’Horeca che è stata completamente annullata, per questo motivo occorre dare contributi a fondo perduto, solo così possiamo tenere in piedi la filiera” prosegue.

“Ma la colpa iniziale è stato credere che il settore rimanendo aperto non avevo necessità di aiuti, invece non è vero. Se i ristoranti chiudono non riaprono più e perdiamo una grande ricchezza. Il grande nemico è il tempo, non possiamo più perderne altro, si devono dare risposte immediate” conclude.

