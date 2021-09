Agrotecnici: + 30% i candidati agli esami abilitanti

Dello stesso avviso l’Agr. Dott. Alessandro MARASCHI , Coordinatore del Comitato Amministratore della Cassa di Previdenza AGROTECNICI/ENPAIA “Anche in questa occasione abbiamo supportato le attività informative del Collegio Nazionale occupandoci di dare chiarimenti sul valore di avere una Cassa previdenziale come la nostra, autonoma dall’INPS e che presenta risultati eccellenti in favore dei propri previdenti. Il fatto che il 5% delle domande di abilitazione pervenute siano di soggetti che dichiarano di essere iscritti in un altro Albo, e di esercitare già la professione, indica la volontà di questi colleghi di voler migrare verso lidi previdenziali più accoglienti e la cosa non può che farci piacere. Oltre ad essere la plastica dimostrazione della bontà delle politiche previdenziali che mettiamo in atto. Evidentemente non è più l’epoca di “recinti chiusi” ed oggi anche i professionisti valutano e scelgono le condizioni e gli Albi per loro migliori. Con questi numeri -conclude Maraschi- ci aspettiamo un significativo incremento delle iscrizioni previdenziali nel 2022.”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK