Agrotecnici, al rush finale le lauree professionalizzanti

La necessità di modernizzare il sistema della formazione universitaria, meglio finalizzandola alle esigenze del mondo delle professioni, ha trovato concretezza in due recenti riforme: quelle relative alle LA-Lauree Abilitanti ed alle LP-Lauree Professionalizzanti.

Nel settore agrario possono attivare le lauree abilitanti (dopo le modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione del decreto-legge n. 4/2022) solo gli Albi degli Agronomi e Forestali e degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (ma non i Periti agrari), mentre le lauree professionalizzanti possono essere attivate solo dall’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Periti agrari (ma non dagli Agronomi).

Le Lauree Professionalizzanti vennero istituite nel 2016 (DM n. 987), con un “colpo di mano” dell’ex-Ministro Sen. Stefania GIANNINI (che adottò il Decreto relativo quando già il Governo era dimissionario), provocando l’opposizione dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che le contestò perché non collegate ai restanti percorsi universitari ed al mercato del lavoro nonché sovrapposte ai percorsi degli ITS-Istituti Tecnici Superiori, con il rischio di cannibalizzarli.

In realtà la voce degli Agrotecnici fu l’unica contraria in un coro di consensi, ma ebbe comunque effetto: il successivo Ministro dell’Università (Sen. Valeria FEDELI) sospese l’attivazione delle LP ed istituì una “Cabina di regia” per valutarne gli effetti ed il contenuto.

Il lungo percorso di verifica vide spesso protagonisti gli Agrotecnici, che ottennero (con il Decreto n. 935/2017) la separazione dei percorsi delle LP da quelli degli ITS e successivamente, dopo un confronto con la “Conferenza nazionale per la didattica AGRARIA” e con il CUN-Consiglio Universitario Nazionale, la possibilità per i nuovi laureati LP di proseguire gli studi nei corsi di laurea tradizionali (un analogo confronto con la “Conferenza dei Direttori di Medicina Veterinaria” non diede invece risultati positivi e la quarta LP prevista, “Professioni tecniche paraveterinarie”, non vide mai la luce). Così, a distanza di tre anni dall’istituzione delle lauree professionalizzanti, sono stati definiti i percorsi, i contenuti e gli sbocchi professionali di tre lauree, sulle quattro inizialmente previste e precisamente le seguenti:

L-P01 Settore edilizie e territorio

L-P02 Settore agrario alimentare e forestale

L-P03 Settore tecnico industriale e dell’informazione

normandole infine tramite il DM 12 agosto 2020.

Dopo l’approvazione della legge n. 163/2021, che ha eliminato gli ultimi impedimenti, a marzo 2022 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha istituito un “Tavolo tecnico” per l’attuazione della laurea professionalizzante L-P02, relativa al settore agrario, con il compito, in particolare, di definire:

- i contenuti del TPV- Tirocinio Pratico Valutativo;

- i contenuti della PPV- Prova Pratica valutativa;

- la composizione della Commissione d’esame.

La laurea professionalizzante L-P02 riguarda tre Albi professionali: Agrotecnici, Periti agrari e -solo per parte- Periti industriali (i quali hanno nel loro Albo una Sezione di tecnologia alimentare) ed al “Tavolo tecnico” è molto vivace il confronto fra le proposte dei due attori principali (Agrotecnici e Periti agrari), i quali propongono due soluzioni radicalmente opposte, e precisamente:

• gli AGROTECNICI, considerato che la L-P02 riguarda più Albi (e non uno solo), hanno formulato una proposta innovativa che vede i TPV “aperti” (idonei anche se svolti al di fuori degli studi professionali), senza l’obbligo di iscrizione nel Registro dei praticanti e validi per tutti e tre gli Albi. Così pure la prova d’esame abilitante, ove ricorrano le condizioni, va ritenuta valida e abilitante per tutti i tre Albi: sarà poi il laureato a scegliere in quale di essi accedere, avendo comunque tutte le opportunità aperte. Si tratta dunque di una soluzione molto flessibile ed aperta;

• i PERITI AGRARI invece propongono una soluzione del tutto conservativa, cioè che il TPV sia programmato solo fra un Albo professionale e l’Ateneo e valga per una sola professione. Così pure la prova d’esame abilitante deve valere per una sola professione: in questo modo il laureato “sceglie” l’Albo di riferimento fin dall’inizio del percorso triennale e non può più modificarlo. Si tratta dunque di una soluzione molto più rigida;

• i PERITI INDUSTRIALI, benchè interessati solo in parte (unicamente per la loro Sezione di Tecnologia alimentare) hanno presentato una proposta molto simile a quella dei Periti agrari (va tuttavia detto che, ciò nonostante, i Periti agrari hanno vivacemente contestato la presenza dei Periti industriali nel “Tavolo tecnico”, chiedendone l’estromissione.

Viceversa l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, pur avendo una proposta diversa, ha riconosciuto la legittimità dei Periti Industriali a partecipare al “Tavolo tecnico”).

Il confronto fra le due principali, opposte tesi degli Agrotecnici (rappresentati dal Presidente Agr. Dott. Roberto ORLANDI) e dei Periti agrari (rappresentati dal Presidente Per. Agr. Mario BRAGA) proseguirà nelle prossime riunioni del “Tavolo tecnico” (presieduto dal Direttore Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca dott. Gianluca CERRACCHIO) che si sta dunque avviando al rush finale.

Tutti i documenti citati in questo Comunicato Stampa sono disponibili al link: http://www.agrotecnici.it/lauree_professionalizzanti.htm