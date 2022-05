Agrotecnici, chiusi gli esami abilitanti: i candidati sono 2.000, mai così tanti

Il 5 maggio si sono chiusi i termini per presentare domanda di partecipazione agli esami abilitanti 2022 e sembra non avere fine la corsa dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che ha raggiunto la soglia dei 2.000 candidati (1.950 per l’esattezza, ma stanno ancora affluendo le ultime domande spedite a mezzo raccomandata), così frantumando il risultato del 2021 (1.646 candidati) che era stato a sua volta il migliore di sempre.

Nell’arco di soli quattro anni, dal 2019 al 2022, l’Albo degli Agrotecnici ha più che raddoppiato i propri numeri (passando dai 963 candidati del 2019 ai 1.950 ed oltre del 2022), con una crescita media di oltre il +25% all’anno, per quattro anni di seguito.

Risultati che nessuna altra categoria, né del settore agrario né di altro settore professionale, ha mai saputo eguagliare; tutto questo nei peggiori anni del nuovo secolo, funestati dalla pandemia da COVID 19 che ha penalizzato fortemente l’economia e l’occupazione.

Benchè servano ancora parecchi giorni per controllare tutte le domande pervenute (e quelle ultime che perverranno postalmente durante questa settimana) dall’esame delle prime 683 domande (un terzo del totale) è possibile valutare la qualità degli aspiranti professionisti. Nel ricordare che all’Albo, oltre ai soggetti in possesso di laurea magistrale o di primo livello, si possono ancora iscrivere i diplomati in agraria (seppure con modalità diverse), in generale nel corrente anno:

- crescono i laureati magistrali, che salgono al 23% (contro il 21,48% del 2021) del totale, cioè pari a quasi 450 unità;

- diminuiscono di circa tre punti percentuali i laureati di primo livello, pari al 38% (contro il 41,81% del 2021) cioè pari a 780 candidati;

- crescono di quasi tre punti percentuali i diplomati da Istituti Tecnici Agrari (ex-Periti agrari) che salgono al 22% (contro il 19,60% del 2021) cioè pari a quasi 430 unità;

- pressochè stabile la percentuale dei diplomati da Istituti Professionali Agrari (ex-Agrotecnici), pari al 17% (contro il 17,11% del 2021) cioè 330 candidati.

Fra le lauree magistrali (LM) si registrano le seguenti dinamiche:

- crescono ancora di cinque punti percentuali le LM in Agraria, pari al 45% del totale (il dato è significativo, perché nel 2021 si registrò una elevata crescita di questa categoria, che dunque prosegue);

- crescono di due punti percentuali le LM in Scienze ambientali e naturali, ora al 24%;

- crescono di due punti le LM in Ingegneria ambientale ed Architettura del Paesaggio, pari all’11%;

- diminuiscono di un punto le LM in Biologia/Biotecnologia, ora pari all’11%;

- diminuiscono di sette punti le altre LM “minori”, nell’insieme pari al 9%;

se ne deduce pertanto un ulteriore rafforzamento degli iscritti delle LM “tipiche” della professione (settore Agrario, Forestale, Ambientale, Naturalistico ed Alimentare) nonché di quelle del settore ingegneristico.

Fra le lauree di primo livello (L) si registrano invece trend di segno parzialmente diverso rispetto alle LM:

- crescono di due punti percentuali le lauree del settore Biotecnologico, pari al 9%;

- sono sostanzialmente stabili le lauree del settore Agrario/Produzioni animali, al 64% del totale;

- diminuiscono di due punti le lauree del settore Ambientale e Naturalistico, pari al 17% del totale;

- stabili le lauree minori (Ingegneria ambientale, Architettura del Paesaggio, Chimica, Economia aziendale, ecc.), nell’insieme pari al 10%.

Da ultimo l’andamento dei diplomati in agraria (che tuttora si possono iscrivere all’Albo, seppure con un percorso diverso dai laureati):

- dopo il fortissimo aumento dello scorso anno, sale ancora di oltre tre punti percentuali l’incidenza dei diplomati da Istituti Tecnici Agrari (ex-Periti agrari), ora di poco superiore al 56% del totale dei diplomati;

- di contro, pertanto, diminuisce di quasi oltre tre punti percentuali l’incidenza dei diplomati provenienti da Istituti Professionali Agrari (ex-Agrotecnici), pari a poco meno del 44%;

Gli Agrotecnici detengono inoltre un altro primato: quello di essere l’Albo maggiormente preferito dai giovani che scelgono di avviarsi alla professione fra i quattro esistenti nel settore agrario (Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, Agronomi, Periti agrari e Tecnologi alimentari), peraltro con un numero di candidati crescente nel tempo, plastica dimostrazione della validità delle policies messe in atto dagli Agrotecnici e che si basano su quattro punti: massima assistenza agli iscritti; difesa delle competenze professionali (nel rispetto della concorrenza); moltiplicazione degli “incubatori” di lavoro professionale, per avviare all’attività i più giovani ed i neo-iscritti; una Cassa di previdenza con performances altissime e costi molto bassi.

Sono evidentemente queste le ragioni che fanno registrare fra i candidati agli esami un crescente numero di persone che dichiarano di essere già iscritte in altri Albi (soprattutto Agronomi e Periti agrari, ma anche Ingegneri e Tecnologi alimentari) e già in attività, ma che desiderano accedere ai vantaggi offerti dall’Albo degli Agrotecnici; si tratta di un numero di candidati che si aggira ogni anno intorno al 5% del totale (86 persone nel 2021), dunque ridotto, ma significativo, perché conferma il crescente appeal degli Agrotecnici anche nei confronti di chi ad un Albo professionale già è iscritto ed esercita l’attività.

“Siamo molto soddisfatti del risultato -dichiara Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati-, peraltro ottenuto in un anno non facile, così come non era certamente facile superare i risultati dello scorso anno, quando avevamo registrato una fortissima crescita in tutte le tipologie di lauree (con la sola diminuzione dei diplomati ex-Agrotecnici). E’ evidente che la costante attenzione verso le esigenze degli iscritti e l’impegno nell’accompagnarli e nel tutelarli nel mondo del lavoro professionale vengono sempre più capite ed apprezzate. Questo ovviamente ci responsabilizza moltissimo: sentiamo il peso di dover rispondere alle esigenze di un così gran numero di giovani (il doppio rispetto a quattro anni fa) ma faremo di tutto per non tradire la fiducia che hanno riposto in noi”.