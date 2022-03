Agrotecnici: “La rovinosa lite dei periti agrari, che non ne azzeccano una”

Questo il comunicato stampa inviato dal Consiglio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:

Con la sentenza n. 2889/2022, pubblicata ieri, il TAR Lazio ha respinto l’ulteriore ricorso del Collegio Nazionale dei Periti agrari contro l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e, vista la palese inammissibilità dell’azione giudiziaria, anche condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite; il ricorso giudicato riguardava la “pretesa” dei Periti agrari di ottenere gli elenchi dei candidati agli esami abilitanti della professione concorrente.

I motivi di questa singolare richiesta -a prescindere da quanto ufficialmente dichiarato dai Periti agrari e ritenuto irrilevante dai giudici- derivano probabilmente dalla crescente disparità nel numero dei candidati agli esami abilitanti delle due categorie, dove quella degli Agrotecnici supera di più volte l’altra .

A guardare i numeri di chi chiede l’abilitazione, infatti, l’Albo dei Periti agrari non sembra passarsela bene, con in media (nell’ultimo quinquennio) solo 345 candidati all’anno (un numero insufficiente anche solo a rimpiazzare le cancellazioni), determinando un oggettivo declino demografico, che peraltro risulta difficile da giustificare, considerando che l’Albo dei Periti agrari ha ancora aperto il “doppio canale” di iscrizione (cioè sia diplomati che laureati), che teoricamente gli garantisce un’ampia platea di potenziali soggetti iscrivibili, i quali tuttavia nella realtà da quell’Albo si tengono ben distanti, preferendo gli altri dello stesso settore, ed in particolare quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Che infatti vanta numeri oltre tre volte più alti (1.128 candidati ogni anno, in media).

Il confronto non va meglio nemmeno se applicato allo specifico segmento dei diplomati con specifico titolo di “perito agrario”; nel 2021 quelli di loro che hanno scelto di sostenere gli esami abilitanti di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato sono stati in numero superiore rispetto a quelli che hanno scelto l’Albo che porta la loro specifica denominazione: un dato clamoroso, che dovrebbe far riflettere l’Albo perdente sulla validità delle sue policy.

La situazione in cui versano i Periti agrari ha inevitabili effetti anche sulla relativa Cassa di previdenza che, stando ai bilanci, nell’ultimo quinquennio ha visto contrarsi il numero dei professionisti attivi, apparentemente di poco (-0,4%, ma i numeri “reggono” solo grazie ai pensionati che ancora lavorano), un dato però che appare ben più negativo se confrontato con il forte aumento (+27%) dei professionisti iscritti alla Cassa degli Agrotecnici, registrato nello stesso intervallo di tempo.

Nonostante tutto questo l’Albo dei Periti agrari non sembra impegnato ad interrogarsi sulle ragioni del declino, per trovare rimedi, mentre il Presidente nazionale di quella categoria pare soprattutto ossessionato dai risultati ottenuti dall’Albo degli Agrotecnici (come se le eventuali incapacità proprie derivassero dai meriti altrui), nei confronti dei quali da anni ha avviato o permesso una campagna di denigrazione e disinformazione, accompagnandola anche da aggressive azioni giudiziarie, ma senza nulla ottenere.

E meno risultati ottiene, tanto più si incaponisce, come quei giocatori d’azzardo compulsivi, che più perdono e più alzano la posta in gioco (fino ad indebitare i propri familiari, chiamati infine a saldare il conto).

Così pure l’ultima azione giudiziaria intentata dai Periti agrari contro gli Agrotecnici . Nel 2021 i candidati agli esami abilitanti di Agrotecnico ed Agrotecnico laureati sono stati oltre 1.600, quattro volte di più dei 400 candidati agli esami di Perito agrario; verosimilmente per giustificare un così negativo risultato, senza per questo mettersi in discussione, il Presidente dei Periti agrari ha addotto “anomalie” nei requisiti, assentite dagli Agrotecnici nell’ammissione dei candidati per così aumentarne il numero (ma, incongruamente, non le ha denunciate alla competente Autorità giudiziaria, limitandosi a farne argomento polemico), quindi presentando ricorso al TAR del Lazio chiedendo di avere l’elenco dei candidati agli esami abilitanti dell’altra categoria, una richiesta in precedenza già respinta dall’Albo degli Agrotecnici (in quanto i Periti agrari non hanno ovviamente parte nelle loro procedure abilitanti) e perciò non ripetibile.

Dello stesso avviso il TAR Lazio che ha rigettato il ricorso qualificandolo come “inammissibile” e, dal momento che l’azione giudiziaria è apparsa gratuita, questa volta anche condannando il Collegio Nazionale dei Periti agrari a risarcire gli Agrotecnici delle spese di giudizio.

Soldi che dovrebbero servire alla tutela degli iscritti nell’Albo dei Periti agrari, od a migliorarne le condizioni, e non ad inseguire le derive narcisistiche dei loro dirigenti.