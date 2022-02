Agrotecnici: Sicilia, contributi a liberi professionisti ed imprese per l’emergenza covid 19

La Regione Siciliana, a seguito delle gravi difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, ha previsto interventi per i liberi professionisti e le imprese consistenti in finanziamenti agevolati da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 25.000 euro, da rimborsarsi in quattro anni e con il primo pagamento a due anni dalla concessione del contributo.

Per essere ammessi al finanziamento è necessario:

- avere avviato l’attività professionale con sede nella Regione Sicilia prima del 31 dicembre 2018;

- avere realizzato nel 2019 un fatturato non superiore ad € 80.000;

- avere realizzato nel 2020 un fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto a quello realizzato nel 2019, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

chi accede al finanziamento agevolato, inoltre, può richiedere anche un contributo a fondo perduto, dell’importo massimo di € 5.000, relativo esclusivamente alle spese sostenute per la sanificazione e l’adeguamento del luogo di lavoro dal 12 marzo 2020 sino al 20 gennaio 2022.

I liberi professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati nonché gli altri che rientrino nelle condizioni di ammissibilità previste per il finanziamento possono procedere alla compilazione della richiesta che dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 17:00 di giovedì 3 marzo 2022, accedendo al portale della IRFIS FinSicilia SpA, che è la Società incaricata dalla Regione per la gestione dei finanziamenti.

L’Avviso pubblico ed il link per accedere al portale telematico sono consultabili al seguente indirizzo (https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-azione-3-6-2-irfis-secondo-avviso-pubblico/).

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati raccomanda la massima divulgazione del presente Comunicato Stampa in modo che tutti i liberi professionisti in condizioni di farlo possano indistintamente utilizzare il beneficio.