Agrumicoltura, Stagione di commercializzazione Arancia rossa di Sicilia IGP. Continua la campagna di promozione via radio, tv e social e del Consorzio

“Siamo sempre più presenti sui media tradizionali e digitali per promuovere al meglio l’Arancia Rossa di Sicilia IGP. La comunicazione è essenziale per il nostro frutto e stiamo investendo risorse ed energie per far si che i consumatori conoscano sempre di più e meglio l’unicità delle proprietà nutraceutiche e organolettiche delle arance rosse di Sicilia”, così il presidente del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana sulle campagne di promozione radio e web, in corso che vedono protagonista con successo la famosa arancia rossa siciliana.

“Dopo RTL abbiamo puntato forte su altre tre emittenti tra le più importanti nel panorama delle radio nazionali, Radio 105, Radio 101 e Radio Monte Carlo, perché sul territorio italiano è importante consolidare la nostra buona reputazione conquistata grazie alla bontà di Moro, Tarocco e Sanguinello che sono ormai un must per le tavole degli italiani e per gli chef più attenti alla qualità”, aggiunge Diana.

Siamo inoltre presenti sulla rivista di settore FOOD del mese di gennaio, su Sorrisi e Canzoni TV in uscita il 15 febbraio e saremo ospiti del programma “L’Ingrediente Perfetto” su LA7 presentato da Maria Grazia Cucinotta e che andrà in onda domenica 6 marzo 2022

Inoltre, grazie alla regia del Distretto produttivo agrumi di Sicilia e alla collaborazione con la Regione Siciliana e con gli altri consorzi di tutela degli agrumi dell’Isola, siamo anche partiti con una campagna di social content fatta di video, card grafiche, concorsi a premi, giveaway e social contest”, spiega il numero uno del Consorzio.

“La collaborazione con la Regione, con il Distretto produttivo agrumi di Sicilia e con altre consolidate realtà consortili sta aiutando a valorizzare l’immagine dei prodotti della filiera agrumicola isolana ed è una lieta novità per una terra come la nostra dove, “l'uomo nasce isola nell'isola e rimane tale fino alla morte”.

“A breve, sul fronte della promozione e dei concorsi premi avremo altre sorprese sia sui canali social del Consorzio, che consiglio ai consumatori di seguire, sia su radio e tv su cui vi daremo presto notizia”, conclude Gerardo Diana.