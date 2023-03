Aiab: presunta frode scoperta a Santa Maria Capua Vetere certifica che sistema controllo del biologico funziona

Stiamo seguendo con grande attenzione, grazie anche ai contatti con i nostri responsabili provinciali, la notizia della presunta frode su prodotti bio a Santa Maria Capua Vetere. AIAB è da sempre attenta a seguire questi interventi della Procura, fondamentali per la sicurezza di tutto il sistema e segno evidente, una volta di più, che il sistema di controlli e certificazioni c’è e funziona”.



È quanto dichiara Giuseppe Romano, presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).



“Gli organismi di controllo, infatti, – aggiunge Romano – sono stati da subito in contatto con le autorità competenti. È importante ora accertare le eventuali responsabilità dei singoli e continuare a vigilare, senza però generalizzare questi singoli episodi a tutto il sistema bio”.