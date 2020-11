Aic, Bellanova: Caporalato non limitato solo ad agricoltura e sud ma pratica che interessa tutto il paese. Proseguire battaglie su sottocosto e aste doppio ribasso

"Il caporalato non è un fenomeno arcaico ma un sistema criminale che si è adeguato alla modernità del sistema produttivo. È un sistema criminale perché sottomette i lavoratori, non regolarizza, prevede salari che arrivano ad un terzo di quello previsto, ed a tutto questo si aggiunge poi la negazione diritti umani della persona e lo sfruttamento sessuale".

Così la ministra Teresa Bellanova nel corso del webinar organizzato da Aic sul tema del caporalato.

"Il caporalato ricatta le aziende e le sottomette perché la manodopera è fondamentale per le imprese, per tutti questi motivi dobbiamo impostare un importante politica di contrasto.

Ho promosso nel 2010 una indagine conoscitiva sul fenomeno distorsivo nel mercato del lavoro, un’indagine importante per quello che poi è venuto fuori. Si è evidenziato che il caporalato non è una pratica solo del mezzogiorno e di economie arretrate bensì esiste anche al nord, inseguendo una ricchezza maggiore. Il caporalato non esiste poi solo in agricoltura ma anche in edilizia, logistica e ristorazione" prosegue.

"Non riguarda poi solo i lavoratori stranieri come si voleva far pensare ma anche quelli italiani, come testimonia l’episodio di Paola Clemente.

Da qui nasce una legge che considero una pietra miliare nella lotta al caporalato che è la legge entrata in vigore il 4 novembre 2016. Si tratta della legge più importante e innovativa che abbiamo anche in Europa, interviene per reprimere ma al contempo dà strumenti ai lavoratori per poter denunciare. Infatti nella legge contro il caporalato è stato previsto il controllo giudiziario dell’azienda, così da permettere all’azienda di continuare nelle sue attività. Si prevede nella legge anche il rafforzamento della rete agricola di qualità perché è necessario il coinvolgimento delle imprese produttive in questa battaglia" sottolinea il ministro.

"Stiamo lavorando al piano per l’accoglienza dei lavoratori stagionali, in Italia abbiamo bisogno ogni anno di 150mila lavoratori che vengono da altri paesi per far fronte al paese della raccolta. Non è vero quindi che tolgono lavoro agli italiani, dobbiamo però assicurare a tali persone condizioni dignitose.

Da qui è nata la nostra proposta di mettere in campo la norma sulla regolarizzazione, così da rendere visibili questi lavoratori e togliere acqua al sistema del caporalato" evidenzia.

"Dobbiamo portare avanti in parlamento quella battaglia per approvare la direttiva europea contro le pratiche sleali, il che significa che non si possono fare aste a doppio ribasso.

C’è poi la questione delle vendite sottocosto, abbiamo perciò chiamato la grande distribuzione e stiamo facendo un lavoro anche al tavolo di contrasto del caporalato, perché se un prodotto viene messo in vendita ad un prezzo inferiore a quello di produzione sono poi i lavoratori agricoli e le imprese a pagarne le conseguenze. Dobbiamo invece produrre cibo di qualità ad un prezzo sostenibile anche per le piccole imprese" conclude la ministra Bellanova.