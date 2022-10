Aic, Santoianni: Alleanza con Asvis per produrre in maniera più sana e sostenibile

“Quello di oggi è un evento importante per la nostra associazione, in quanto aderente all’alleanza Asvis che porta avanti sostenibilità, ambiente e tutto ciò che riguarda la natura di questo nostro paese. Ed è un incontro importante anche perché andremo a verificare l’impegno che dovremo mettere come imprenditori agricoli e come cittadini per creare un ambiente più sano e sostenibile, perché c’è un deterioramento continuo del nostro pianeta. Dunque sosterremo e forniremo le linee guida ai coltivatori per produrre sempre meglio. Tutto viene dalla terra, con l’agroalimentare ci cibiamo tutti e vogliamo per questo motivo prodotti sani e sostenibili. Come Aic abbiamo perciò aderito ad Asvis così da dare il nostro contributo per produrre in modo più sano e tutelando l’ambiente.”

Così Giuseppino Santoianni, presidente Aic nel corso del convegno organizzato da AIC -Associazione Italiana Coltivatori- in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile