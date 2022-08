Aiuti di Stato: ok di Bruxelles a regime italiano Pnrr da 350 mln a sostegno della diffusione di piattaforme logistiche nel settore agricolo

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato, il regime italiano da 350 milioni di euro a sostegno dello spiegamento di piattaforme logistiche nel settore agricolo. Il regime sarà finanziato tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), a seguito della valutazione positiva della Commissione sul piano italiano per la ripresa e la resilienza e la sua adozione da parte del Consiglio. L'obiettivo del programma è incoraggiare le aziende agricole e le aziende che trasformano e commercializzano prodotti agricoli a implementare piattaforme logistiche, come strutture di stoccaggio e software di gestione, per migliorare le proprie strutture di trasformazione e commercializzazione. Nell'ambito del regime, il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette o prestiti con tassi di interesse ridotti. L'importo massimo dell'aiuto per progetto sarà di 12 milioni di euro.

Il regime durerà fino al 30 giugno 2026. La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, e in particolare all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di sostenere la sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, e Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. La Commissione ha ritenuto che il regime sia necessario e appropriato per garantire una crescita sostenibile del settore agricolo. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la misura sia proporzionata e che gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE saranno limitati in considerazione delle dimensioni dei progetti, degli importi degli aiuti e delle caratteristiche del settore. Inoltre, la Commissione Ue ha ritenuto che l'aiuto avrebbe un "effetto incentivante" poiché i beneficiari non effettuerebbero gli stessi investimenti in assenza del sostegno pubblico. Su questa base, la Commissione ha approvato il regime ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. La Commissione europea valuta in via prioritaria le misure che comportano aiuti di Stato contenuti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e ha fornito orientamenti e supporto agli Stati membri nelle fasi preparatorie dei piani nazionali, per facilitare il rapido dispiegamento della RRF.

La versione non riservata della decisione è disponibile con il numero SA.103354 nellaRegistro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione sulla concorrenza.