Al lavoro per governo Draghi. Lega e M5S aprono: Turismo e Green economy prioritarie. E Italia risparmia 3 mln di euro al giorno

C'è chi dice che Draghi "è un polizza assicurativa per i nostri figli (Matteo Renzi)", altri che parlano di "una sfida da cogliere (Nicola Zingaretti)". Altri ancora che ritengono "incompatibile la convivenza con forze di Destra e sovraniste (Loredana De Petris)". Dal canto suo la Destra di Berlusconi apre a braccia aperte l'ipotesi Mario Draghi mentre apre anche la Lega di Salvini accompagnato da Giorgetti. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni invece "non voterà la Fiducia ma valuterà ogni singolo provvedimento". Nel frattempo l'ex Premier Giuseppe Conte fa sapere da un banchetto in strada che "io ci sono, io ci sarò" mentre il Movimento Cinque Stelle è spaccato e in pieno travaglio.

Se da una parte i politici cercano di trovare una quadra per mettere in piedi un nuovo governo, i mercati rispondono, come anche le dinamiche europee: lo spread scende provocando all'Italia un risparmio di oltre un miliardo di euro all'anno. Il che vuol dire in soldoni che ogni giorno che Draghi è al lavoro per il premier, gli italiani risparmiano circa 2-3 milioni di euro al giorno.

Matteo Renzi è riuscito, con il suo Niet al Conte Ter, a portare Mario Draghi e far rivedere il Recovery. Nonché spaccare - in parte - il Movimento Cinque Stelle e dividere - in parte - il Centro Destra.

"È stata mezz’ora di confronto stimolante e interessante sull’idea di Italia e che per diversi aspetti coincide. Abbiamo parlato di sviluppo, imprese, crescita, di cantieri ed è di questi che ha bisogno il nostro paese per ripartire", ha spiegato il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni.

"Abbiamo discusso dell’industria del turismo e di come questa debba essere al centro della ripartenza perché rappresenta il 13% della ricchezza nazionale. Non poniamo condizioni, il bene del paese deve superare l’interesse personale o partitico. Al centro deve essere messo lo sviluppo ed è stata la maggior sintonia nel corso del colloquio. Lavoro e non beneficienza, fondamentale è però non aumentare alcuna tassa. Nessuna patrimoniale, semmai una pace fiscale per aiutare le imprese a respirare. Ripartire dell’edilizia è centrale per dare lavoro, dalla Tav al ponte sullo stretto, alle grandi infrastrutture, e il tutto compatibile con la tutela dell’ambiente. E proprio su difesa dell’ambiente, green economy ed energia pulita abbiamo sensibilità comuni, però che non ci siano ideologie di sorta come pseudo ambientalisti da salotto. Chi crede che la plastic tax aiuti l’ambiente non fanno l’interesse dei nostri figli", ha concluso Salvini.

Beppe Grillo, dopo aver parlato con Draghi, è andato via. A parlare è Vito Crimi: "Abbiamo incontrato il presidente incaricato e abbiamo ovviamente ribadito la consapevolezza della situazione in cui si trova il Paese e della necessità di dotarlo quanto prima di un governo. Abbiamo ribadito come alcune forze di maggioranza hanno lavorato bene con capacità di mediazione e comprensione. E lealtà che ci ha consentito di superare i motivi di contrasto. Su questa base si deve formare un nuovo governo con vocazione solidale, ambientale ed europeista. Partendo da quanto già realizzato. Abbiamo capito dal parte di Draghi l'umiltà di ripartire della basi di chi c'era prima. Abbiamo anche trovato una persona sensibile al reddito di cittadinanza e i temi delicati che hanno portato a divisioni in alcune situazioni. Come il Superbonus 110 per cento. E si è parlato molto in questo dialogo di due frontiere: tecnologie e ambiente. Due vocazioni che si devono coniugare in una politica industriale", spiega ancora Crimi al termine dell'incontro con Draghi. "Se e quando si farà il governo noi ci saremo". Poi abbiamo ribadito la necessità della presenza dello Stato per aiutare le imprese per uscire dalla crisi attraverso una Banca pubblica degli investimenti".

"Importante è mettere la situazione del Paese avanti al consenso", prosegue poi ribadendo che "serve una maggioranza politica solida come premessa di un nuovo governo superando le criticità che hanno portato alla fine del Governo Conte Due che non dimentichiamo. Gli atti fatti da qualche forza politica sono presenti nei nostri ricordi ma siamo pronti a superarli per il bene del Paese. Ora ci aspettiamo dal presidente incaricato una sintesi e capire se sono state superati alcuni strappi da ricucire".