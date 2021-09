Al Macfrut, l’intero mondo della politica plaude e incoraggia l’impegno di Agrocepi

In precedenza, l'incontro tra Martinangelo e Angelo Frascarelli, presidente di Ismea - istituto di ricerca e Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare - ha sintetizzato ''la grande opportunità offerta da Macfrut come momento di concreto ritorno all'incontro per superare ostacoli accumulati in una fase difficile perché prolungata''. ''Si rilanciano le prospettive non guardando all'agricoltura praticata coi metodi, e la visione conservatrice, dei nostri nonni ma come un'area di investimento innanzitutto delle proprie competenze sempre relazionandosi a tutti gli altri attori del sistema. Agrocepi è concepita per guardare oltre tracciando percorsi che guardano al futuro immediato consentendo di concentrarsi sul raggiungimento della migliore competitività''.

