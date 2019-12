AL MIPAAF UN ALBERO DI NATALE DAL PARCO DELL’ALTO GARDA BRESCIANO

“Natale”, prosegue la Ministra Bellanova, “è anche la festa degli alberi e questo significa il lavoro di decine e decine di imprenditori che piantano alberi proprio per l’occasione, rispondendo a un’esigenza delle famiglie italiane che, a milioni, preferiscono alberi veri. Una scelta importante perché gli alberi natalizi non vengono sradicati da boschi o foreste e, se provengono da aziende vivaistiche del territorio, dopo le Feste potranno essere nuovamente piantati”, conclude la Ministra Teresa Bellanova che nelle settimane scorse insieme a Carlo Petrini, Stefano Mancuso, Alessandra Stefani in risposta all’appello lanciato nel settembre scorso a nome delle Comunità Laudati sì, ha voluto piantare un leccio in un’aiuola di proprietà del Ministero come atto simbolico per dire “sì” a nuovi 60milioni di alberi in Italia, nelle città e nelle campagne.

