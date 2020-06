AL VIA B/OPEN, RASSEGNA DEDICATA AL BIOFOOD. TUTTE LE DICHIARAZIONI DI ISMEA, ASSOCERTIBIO, AIAB, ASSOBIO, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, FEDERBIO E MIPAAF

B/Open, Andrea Bertoldi, vicepresidente di Federbio ha parlato del differenziale tra i prezzi bio e non bio: "Il non biologico costa troppo poco, così non si riesce a fare reddito. Dobbiamo dare il giusto valore ai prodotti, in particolare per quelli certificati, perché non scaricano sulla collettività dei costi che poi lo stato deve pagare. In un certo modo noi facciamo prevenzione, sull'alimentazione non dobbiamo risparmiare e per questo dobbiamo fare informazione su quello che chiamiamo "il giusto prezzo". Ricordiamo che gli agricoltori sono coloro che custodiscono il territorio e per questo vanno salvaguardati, dobbiamo aiutare il cambio generazionale, ma i giovani vanno incentivati con il giusto guadagno".

B/Open, Luigi Tozzi, responsabile Ufficio Qualità e sicurezza alimentare di Confagricoltura, ha parlato della diminuzione delle superfici in concessione: "Questo probabilmente dipende dalla saturazione del mercato e questo è un fenomeno preoccupante soprattutto se la Farm to Fork prevede un aumento delle superficie, una soluzione non utile. Legare l'aumento del bio con l'aumento delle aree non serve a nulla. Le politiche devono essere fatte in questa prospettiva. La domanda cresce e il bio non è sufficiente se il mercato fa aumentare le importazioni. Per questo bisogna spingere sulla semplificazione, che è un cambio di mentalità, il controllo fa fatto sul processo e non sulle carte, come succede oggi. Con il Farm to Fork rischiamo solo di favorire le importazioni, perché le condizioni imposte all'agricoltura biologica sono onerose e non potremo mai imporle ai paesi extra Ue, provocando un gap".

B/Open, Vincenzo Vizioli, Vicepresidente del Consiglio Direttivo Federale AIAB, boccia il piano Colao: "La parte agricola è stata messa in secondo piano. L'agricoltura biologica non è stata concepita come motore di sviluppo. Siamo su posizioni di retroguardia sulla Pac. Sul Farm to fork il governo è defilato in Europa. Il biologico è tenuto dai consumatori e non dagli incentivi della politica. Il piano strategico elaborato all'Expo di Milano è rimasto sulla carta, mentre oggi il decreto rotazioni è un oltraggio ai principi dell'agronomia, è un biologico che non si può chiamare tale. Continuiamo a proporre proposte di sviluppo dei territori, ma per l'ennesima volta chi cresce sono gli importatori: questa è miopia dei ministeri e delle associazioni di categoria. Se la domanda cresce, possibile che dobbiamo rispondere con le importazioni? Dobbiamo applicare una politica del biologico, di sostegno".

B/Open, Roberta Callieris, Mediterranean Agronomic Institute of Bari, sottolinea l'importanza dell'Olivo, "quinta coltura bio al mondo, tanto da aver superato l'8% delle superfici biologiche mondiali. L'Italia è al secondo posto nelle superfici utilizzate, dietro la Tunisia e davanti la Spagna con il 26,70% del totale. In Italia, in particolare, ci sono 238mila ettari utilizzati per la coltura bio dell'Olivo, il 23% del totale. Gli operatori sono quasi 45mila, mentre i frantoi sono 1600. Gli etichettatori sono saliti dai 166 del 1996 ai 4138 del 2018. Da questi numeri emerge come molte olive non vengano valorizzate come dovrebbe essere, il potenziale di trasformazione potrebbe essere più elevato. Oggi quasi la metà dell'olio bio viene importato, soprattutto dalla Tunisia e per questo andrebbe introdotto un sistema di certificazione semplificato, soprattutto per i piccolo produttori e per i frantoio a basso volume