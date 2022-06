Al via la nuova App “Prezzi Ortofrutta Ingrosso”. Di Pisa (Fedagromercati): Rendiamo più equilibrato e trasparente il mondo dell’ingrosso ortofrutticolo

“La giornata di oggi rappresenta un momento importante per il nostro settore, non solo per ribadire la collaborazione fra operatori all’ingrosso ed enti gestori, ma anche per utilizzare al meglio i servizi di un attore fondamentale per lo sviluppo del mercato e per l’informazione economica come BMTI.

Così Valentino Di Pisa, Presidente di Fedagromercati, nel corso del webinar “I prezzi nei mercati all’ingrosso: dalla competenza storica ai nuovi strumenti digitali” organizzato da Fedagromercati-Bmti-Italmercati, durante il quale è stata presentata la Applicazione “Prezzi Ortofrutta Ingrosso”.

“Questa App è un perfetto strumento per la diffusione e la consultazione dei prezzi con l’obiettivo di rendere più equilibrato e trasparente il mondo dell’ingrosso ortofrutticolo attraverso l’innovazione e la digitalizzazione, principi che ritengo debbano essere incrementati e rafforzati fra le imprese della nostra categoria. Credo fermamente che, con l’aiuto della rete di Italmercati e di BMTI, riusciremo a diffondere quest’app il più possibile fra i nostri associati così da aiutarli a valorizzare le loro aziende e rendere più moderno ed al passo con i tempi il lavoro degli imprenditori”