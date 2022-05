Alimentare, Campomenosi (Lega), ok revisione regolamento Spg, passo in avanti a tutela riso italiano

Il voto in commissione Inta sulla posizione sulla revisione del regolamento Spg per le preferenze commerciali nei confronti dei paesi in via di sviluppo è un passo in avanti importante a tutela dei produttori di riso italiani, componente fondamentale del settore agroalimentare e dell’economia del nostro Paese. Il riso è stato incluso in un sistema di salvaguardia automatica, al fine di difendere i produttori Ue, tra cui l’Italia rappresenta circa il 50% del mercato, in caso di gravi difficoltà del mercato, consentendo - al raggiungimento o superamento di una determinata soglia - la reintroduzione dei normali dazi tariffari. È importante garantire la protezione dei nostri produttori e prevedere una procedura semplificata; il sistema automatico diminuirà oneri amministrativi e costi per chi produce. Avanti così, a difesa del riso italiano, nostra eccellenza”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, componente della commissione Commercio internazionale, relatore ombra del provvedimento.