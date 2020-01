ALIMENTARE, CENTINAIO: UE UMILIA SETTORE CON BOLLINI, PD COMPLICE

"Che De Castro e il Pd rispondano in maniera scomposta alle nostre critiche significa solo una cosa: abbiamo fatto centro, sono complici dell'Europa. La smetta, questa sinistra nemica del comparto di prendere in giro i nostri agricoltori, le nostre industrie, le nostre eccellenze: non è certo la Lega a piegarsi a follie che arrivano da Bruxelles come il "nutriscore" che, *anzi, da ministro insieme alla Spagna avevo bocciato e rimandato al mittente; non è la Lega ma il Pd che nei fatti non prende posizione a tutela del made in Italy, come accaduto la scorsa settimana in Comune a Genova, quando hanno votato contro un nostro odg contrario a qualunque schedatura dei prodotti*; non è la Lega che umilia con semaforini e i colori, neanche fossimo all'asilo, chi lavora sodo e in silenzio. Trovino il modo migliore per intercettare richieste ed aspettative di un settore che rappresenta un patrimonio per il nostro Paese: altrimenti possono rinchiudersi nelle stanze dei burocrati a mettere bollini e a dare patenti: non mancheranno davvero a nessuno".

