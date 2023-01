Alimentare, Ghidoni (Lega), in Ue ok a grilli e larve, settimana horror per settore enogastronomico italiano

Entusiasmo e voglia di fare: queste sono le sensazioni che mi hanno trasmesso gli operatori che ho incontrato al Salone della gelateria, panificazione, pasticceria e caffè di Rimini. A cui però va aggiunta una crescente preoccupazione: quella che inizia, infatti, sarà una settimana horror per il settore enogastronomico italiano. A partire da domani potrà essere commercializzata, a scopo alimentare, la farina di Acheta domesticus (grillo domestico). Il 26 gennaio, invece, entrerà in vigore il regolamento che consente la vendita di larve della farina congelate, in pasta, essiccate e in polvere. In Europa, ancora una volta, con la scusa della sostenibilità ambientale, si prosegue l’opera di smantellamento delle tradizioni e delle produzioni italiane. Il tutto mentre vengono ignorate le richieste dei produttori e i dati scientifici che confermano quanto i paesi inquinatori siano altri, a partire dalla Cina. In attesa di fermare con il voto questa deriva autolesionista, non smetteremo di denunciare uno scandalo senza precedenti e di invitare gli italiani a difendere, con le loro scelte d’acquisto, quell’inestimabile patrimonio di eccellenze alimentari che da secoli sono il nostro fiore all’occhiello”.

Lo ha dichiarato l’europarlamentare leghista, Paola Ghidoni.